JAKARTA - Anneth Delliecia akan menggelar konser virtual pada 14 November 2021, di Studio Musik Plus Plus. Konser virtual ini dilakukan jebolan The Voice Kids dan Indonesian Idol Junior tersebut sebagai bentuk terima kasih kepada fans.

"Konser ini, sebagai bentuk persembahan dan terima kasih Anneth kepada pendukungnya yang selama ini begitu setia mengawal karier Anneth," jelasnya dalam rilis yang diterima Okezone.

Konser tersebut bertajuk ANNETH++ VIRTUAL CONCERT. Nama tersebut mengandung arti yang sangat berkesan olehnya. Sebuah bentuk rasa syukur karena bisa mendapatkan popularitas di usia belia.

"Sebuah ungkapan syukur untuk pencapaian positif yang luar biasa dalam karier bermusik Anneth dalam usianya yang sangat muda dan energic," jelasnya.

Seperti diketahui, Anneth memulai karier bermusiknya lewat kontes bernyanyi di daerah asal kelahirannya Balikpapan, kemudian tingkat provinsi, lalu ikut di ajang pencarian bakat tingkat nasional antara lain The Voice Kids Season 2 sebagai Top 6 dan sukses sebagai juara pertama ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol Junior Season 3 2018 di RCTI.

Konser “ANNETH++ VIRTUAL CONCERT” ini dipandu oleh presenter ternama Indra Bekti sebagai host yang bakal bikin acara ini lebih seru. Sebagai artis pembuka pada konser virtual ini hadir pula Brian Bess.

Lagu andalan Anneth seperti Tetap Untukmu, Menggapai Mimpi, Mimpiku Jadi Nyata akan dia bawakan.

