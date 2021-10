MUNCULNYA penampilan baru Lucinta Luna pada Youtube Channel Boy William, Selasa, 26 Oktober 2021 lalu dibanjiri komentar positif masyarakat Indonesia. Tak ada yang menyangka bahwa dirinya hadir dengan sosok Muhammad Fatah yang disebutkan merupakan versi asli dirinya.

Boy William sebagai tuan rumah obrolan tersebut rupanya begitu respect dengan sosok Muhammad Fatah tersebut. Dirinya bahkan tidak menunjukkan reaksi terkejut mendengar Lucinta Luna pertama kali berbicara dengan suara lantangnya.

“Brother!” sapa Boy sambil mengulurkan tangannya pada sosok Muhammad Fatah.

Lucinta Luna pun turut mengulurkan tangannya dan bersalaman dengan Boy. Keduanya bahkan tertawa lepas, seolah tak ada hal yang aneh di antaranya. Di akhir sesi, Lucinta pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Boy William yang telah menjadi pendengar baik pada apapun kondisinya

“Tapi thank you banget, Boy. Thank you banget lu udah ngertiin gua. Lu udah dengerin semua curhatan gua” ucapnya yang tampak nyaman berbicara dengan presenter kondang tersebut.

