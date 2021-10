JAKARTA - Drama Korea Jirisan mulai tayang perdana Sabtu (23/10/2021). Mengusung genre misteri, thriller, drama ini disutradarai oleh Lee Eung-bok yang sukses dengan Descendants of the Sun, Guardian: The Lonely and Great God, Sweet Home.

Sinopsis Jirisan menceritakan tentang berbagai misteri yang menyelimuti Gunung Jiri. Mulai dari mereka yang datang untuk membunuh orang lain, hingga bunuh diri.

Jirisan berfokus pada Seo Yi-Gang (Gianna Jun), penjaga hutan Taman Nasional Gunung Jiri yang handal dalam navigasi.

Ia adalah penjaga hutan terbaik di Taman Nasional Gunung Jiri. Seo Yi-Gang tahu hampir semua hal tentang daerah itu, termasuk di mana harus mendaki gunung.

Dengan kemampuannya itu, ia dapat menyelamatkan banyak pengunjung yang hilang.

Sedangkan Kang Hyun-Jo (Ju Ji-Hoon) adalah ranger pemula di Taman Nasional Gunung Jiri. Dia lulus dari akademi militer dan pernah menjadi kapten tentara.

Suatu hari, Seo Yi-gang diminta bekerjasama dengan Kang Hyun-jo (Ju Ji-hoon).

Namun, ternyata Hyun-Jo memiliki rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapa pun. Ia pernah mengalamai insiden mengerikan yang membuatnya ingin menjadi penjaga hutan.

Jirisan menggantikan slot tayang Hometown Cha-Cha-Cha setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21:00 di tvN. Drama ini memulai syutingnya pada September 2020 lalu. Namun harus berhenti sejenak di awal Desember 2020 karena kasus Covid-19 yang meningkat di Korea Selatan.