JAKARTA - Grup musik indie, Kanda Brother kembali hadir di industri musik. Band yang digawangi oleh Ricky Yurama (Bass/Vocal), Gerry Febrianda (Gitar/Keyboard/Vocal), Aldy Agustriansyah (Lead Vocal/Gitar), dan Danna Prawira Saputra (Drums/Percussion/Vocal) menghadirkan album bertajuk Elements of Life.

Album ini menjadi petanda kehadiran mereka di belantika musik. Album Elements of Life mengusung tema elemen yang berada dalam hidup manusia (Elements of Life) seperti, air, api, udara, tanah, dan logam.

Selamat tinggal untuk milyaran kesalahan yang pernah kita lakuin sebelumnya dan terima kasih atas segala pelajarannya. Selamat datang di rangkaian kesempatan yang entah akan membawa kita kemana. It’s never too late to discover yourself,” ungkap Ricky saat menggambarkan energi lagu ini.

Aldy pun menambahkan, “Seperti yang kita tulis di liriknya –– guide me through the rain so that I can say hello, menyiratkan bahwa biasanya dibalik kesulitan akan lahir kemudahan. Gue percaya pada dasarnya kita semua adalah makhluk yang rapuh dan tidak terlepas akan pertolongan semesta agar dapat keluar dari berbagai masalah yang ada. Pasti akan tiba waktunya buat kita kembali tersenyum dan punya kesempatan untuk memulai dengan lebih baik lagi”.

“Kita mau berbagi cerita aja, tentang kekecewaan, kegagalan, jatuh bangun, frustrasi, sampe terjebak di dalam ego diri sendiri. Kalo selama ini kita lebih banyak mengeluh dan menyalahkan sekitar, ternyata permasalahannya ada di diri kita sendiri. Kitanya aja yang masih belum sadar. Meskipun udah bertahun-tahun merasa ada di fase yang gitu-gitu aja, kita berharap siapapun di situasi ini tetap berusaha menemukan dirinya, lalu menemukan semangatnya,” jelas Gerry dan Danna.

Lagu Hello menjadi senjata Kanda Brother dalam album ini. Lagu tersebut mewakili elemen udara.

Dalam lagu ini Kanda Brothers hadir dengan kerapuhan para personilnya. Sebuah emosi nyata tentang usaha-usaha mereka yang seringkali dihadapkan dengan berbagai benturan dan kondisi sulit, terlebih di masa-masa seperti ini. Setelah merefleksikan kembali kompas hidupnya, mereka menemukan bahwa penyebab begitu banyaknya masalah mereka saat ini adalah dirinya sendiri.

