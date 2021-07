Vira Talisa menumpahkan segala emosinya melalui singel terbaru dan pertama di 2021, yakni berjudul Oh Sunny Days. Dalam single-nya ini ia menceritakan tentang perjalanan mencari secercah titik terasa di masa pandemi.

Selain itu, singlenya ini juga menjelaskan tentang kerinduan akan hari-hari indah sebelum kabar mengejutkan. Hingga membuat keadaan itu mengubah hidup manusia jadi banyak terpuruk, dan melalui fase-fase yang sulit.

"Kabar mengejutkan yang mengubah hidup kita semua di awal tahun 2020. Di pertengahan tahun 2021, kita semua seperti terbiasa hidup berdampingan dengan ketidakpastian, kabar duka dan juga tantangan," katanya saat konferensi pers secara virtual.

Vira mengatakan, di masa pandemi ini setiap orang pasti melewati 5 stages of grief atau 5 tahap kesedihan. Mulai dari munculnya rasa tidak percaya, marah, hingga akhirnya datang ke titik harus merelakan.

"At the end of the day, pilihan ada di tangan kita; mau kalah sama situasi atau menerima dengan lapang dada dan bangkit," ujarnya.

Melalui singelnya bergenre indie ini, Vira ingin menyampaikan, meskipun situasi sedang dalam kesulitan, akan tetapi ia percaya bahwa selalu ada jalan bagi kita yang memilih untuk berupaya.

"Oh Sunny Days, diharapkan bisa menjadi penyemangat di hari yang kelam," katanya.

Singel terbarunya ini dibungkus dengan aransemen musik yang cerah dan uplifting. Lagu ini membawa kembali suasana The Beach Boys di album “Pet Sounds” dengan sedikit sentuhan warna musik Taeko Onuki, penyanyi asal Jepang yang menjadi kegemaran Vira belakangan ini.

