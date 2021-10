LOS ANGELES - Single berjudul Friend milik BTS menjadi salah satu lagu dalam soundtrack (OST) film superhero terbaru Marvel Studios, The Eternals. Hal itu pertama kali dipublikasikan The Direct, pada 18 Oktober silam.

Lagu Friend merupakan salah satu track dalam album studio ‘Map of The Soul: 7’ yang dirilis pada 21 Februari 2020. Lagu yang dinyanyikan Jimin dan V BTS itu, merupakan salah satu lagu yang diproduksi oleh Jimin.

Selain Friend, setidaknya ada 15 lagu lainnya yang akan menghiasi OST The Eternals. Beberapa di antaranya adalah lagu Time milik band rock legendaris Pink Floyd dan The End of the World dari Skeeter Davis.

BTS merupakan artis Korea kedua yang menjadi pengisi OST untuk film superhero Marvel Studios. Pada 2018, PSY dan Snoop Dog berkolaborasi dalam lagu Hangover untuk mengisi OST film Black Panther.

Bagi penggemar K-Pop dan film Korea, daya tarik The Eternals tak hanya terletak pada lagu Friend. Film arahan Chloe Zhao itu juga memasang Ma Dong Seok sebagai salah satu aktornya.

Baca juga: Desember 2021, BTS Tampil di iHeartRadio Jingle Ball Tour

Aktor berdarah Korea Selatan itu berperan sebagai Gilgamesh dalam film The Eternals. Dalam film tersebut, sang aktor juga akan beradu akting dengan Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, dan Gemma Chan. Film The Eternals dijadwalkan memulai debutnya di box office Amerika Utara, pada 5 November 2021.* Baca juga: IU Dominasi Chart Musik Utama Korea Lewat Strawberry Moon