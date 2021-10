SEOUL - Single terbaru IU, Strawberry Moon berhasil mendominasi berbagai tangga musik lokal, setelah dirilis pada 18 Oktober 2021. Lagu itu, berhasil memuncaki tangga lagu utama, seperti Melon, Genie, FLO, hingga Bugs.

IU berhasil menguasai chart lokal dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dirilis. Mengusung genre Pop-rock, lagu Strawberry Moon ditulis dan diciptakan oleh IU dan produser Lee Jong Hoon. Dia menyelipkan elemen elektronik dengan beat menyegarkan dalam lagu tersebut.

Mengutip Soompi, Selasa (19/10/2021), video klip Strawberry Moon diproduksi oleh Flipevil yang juga menggarap video klip milik IU lainnya, LILAC. Dalam video klip tersebut, aktris Hotel Del Luna itu menggandeng Lee Jong Won sebagai modelnya.

Aktor Lee Jong Won menarik perhatian publik lewat perannya dalam drama Hospital Playlist 2 dan The Spies Who Loved Me. Sejauh ini, video klip Strawberry Moon sudah ditonton lebih dari 4,13 juta kali di YouTube.*

