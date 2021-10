JAKARTA - Nikita Willy mengumumkan jenis kelamin anak pertamanya tepat di hari ulang tahun pernikahannya bersama Indra Priawan, pada 16 Oktober 2021. Momen itu dibagikan adik sang aktris, Winona Willy lewat Instagram.

Dalam video unggahannya, Indra tampak memegang jarum untuk memecahkan balon berwarna hitam bertuliskan ‘Boy or Girl’. Saat dipecahkan, beberapa balon kecil berwarna biru keluar dari balon tersebut.

Baca juga: Nikita Willy Umumkan Kehamilan, Indra Priawan Menangis

Balon berwarna biru itu menandakan bahwa aktris Rasuk 2 tengah tengah mengandung bayi berjenis kelamin laki-laki. Melihat hasil itu, Nikita Willy terlihat bahagia dan meloncat kegirangan sambil memeluk suaminya.

“New baby boy is on his way here (bayi laki-laki akan segera hadir),” ujar Nona melengkapi unggahannya tersebut.

Nikita Willy mengumumkan kehamilannya pada 10 Oktober silam. Dia mengaku, saat itu usia kandungannya sudah memasuki 14 minggu atau 4 bulan. Lewat Instagram dia bahkan sempat membagikan momen saat menjalani proses USG.*

Baca juga: Tarif Endorsement Rachel Vennya Terkuak, Angkanya Bikin Melongo

(SIS)