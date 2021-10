JAKARTA - Fariz RM mencoba melepas rindu dengan para fans dan pecinta musik Indonesia. Di tengah situasi pandemi, Fariz RM menghadirkan konser virtual bertajuk Sound From Dehills an Intimate Concert of Fariz RM dari Deheng Hills, Bogor, Jawa Barat, Jumat 15 Oktober 2021.

Saat situasi sulit karena pandemi, Fariz RM mengaku senang bisa kembali berkarya dan menyajikan aksi panggung untuk pecinta musik.

"Saya senang sekali bisa konser di Deheng Hills. Ini intimate concert, kita bisa sedekat ini, semua bisa benar-benar menikmati musik karya saya, dan semoga konser malam ini bisa menjadi silaturahmi panjang kita," ujar Fariz RM.

Pemilik nama lengkap Fariz Rustam Munaf ini menghadirkan lagu-lagu andalan seperti Penari, Sungguh, Hasrat & Cita, Kurnia & Pesona, Terindah, Suzie Bhelel, Selangkah ke seberang, Hati yang Terang, Nada Kasih, Sakura, Barcelona, dan tak ketinggalan instrumen solo piano dari Fariz RM.

Selain itu, konser itu juga sebagai ucapan terima kasih Fariz RM kepada pecinta musik. "Malam ini saya hanya membawakan lagu hits saya. Ini memang untuk Anda, karena selama 45 tahun saya berkarier dan tetap eksis di panggung ini, ya karena Anda," kata Fariz.

Hendra Sinadia selaku pengelola Dehills Music Club yang menjadi inisiator dari Intimate Concert Fariz RM sengaja menghadirkan sang legenda untuk memuaskan hasrat kerinduan pecinta musik.

"Deheng Hills Music Club (DHMC) ini memang terbentuk di masa pandemi untuk mendukung musik Indonesia serta membantu para musisinya agar terus berkarya. Dan, ini memang komitmen kita. Sejauh ini kita sudah menggelar 25 event dan ke depannya akan terus membuat sesuatu yang bermanfaat bagi musik di Tanah Air," pungkas Hendra.

(aln)