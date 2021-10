VINCENT Verhaag dan Jessica Iskandar semakin tampil mesra di media sosial. Salah satunya saat melaksanakan sesi pemotretan pre-wedding di Pulau Dewata, Bali.

Vincent membagikan momen romantis bersama calon istrinya.

Dalam unggahan pria berdarah Belanda-Indonesia, Kamis, 30 September lalu, keduanya tampil manis dibalut dengan pakaian putih.

Pada potret tersebut, Vincent tampak berbaring di paha calon istrinya. Sedangkan Jessica duduk menyentuh mesra wajah Vincent

“My soon to be Wife😍❤️ (Segera menjadi istriku😍❤️),” tulisnya.

Tak cukup tampil romantis dalam foto, keduanya pun saling membalas komentar pada unggahannya. Gaya seksi Jedar yang memperlihatkan belahan dada juga bikin gagal fokus. “🥰stuck with me (🥰terjebak bersamaku),” tulis Ibu El Barack tersebut. “@inijedar and im happy being stuck with you😍 (@inijedar dan aku bahagia terjebak bersamamu😍),” balas Vincent. Wah, semoga pernikahan keduanya berjalan lancar, ya!