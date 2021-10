PAULA Verhoeven, istri Baim Wong, ikut mengomentari video viral suaminya memaki-maki Kakek Suhud. Usai menegur Kakek Suhud yang meminta bantuan berupa uang, Baim dihujat warganet karena dianggap keterlaluan dan dinilai kurang sopan terhadap orang tua.

Paula Verhoeven di Instagram bahkan turut menyertakan foto suami dan anaknya, yang tengah menunggunya menjalani persalinan.

"MasyaAllah Tabarakallah. My support system. Orang berhak berpendapat, orang berhak men-judge, tapi yang tahu diri kita itu kita sendiri… Ga perlu juga Justification dari orang lain. Yang terkadang kita lupa itu untuk belajar jadi pemaaf, berhenti menjadi pembenci, berhenti menyalahkan orang, dan belajar memperbaiki diri… Karena kita terlalu fokus sm kehidupan orang lain…," ungkap Paula pada keterangan foto.

"Apapun masalah yang kita hadapin sekarang, semoga bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Amin. We can't control other people, but we can control our reactions to them…," sambungnya.

Melihat tulisan sang istri di Instagramnya, Baim mengaku kaget. Ia bahkan terlihat ikut berkomentar dengan meminta maaf pada orang-orang atas kesalahan yang diperbuatnya. "Eh kaget , bacanya bikin.. Tapi Demi Allah..kita pun ga membenci orang-orang yang benci kita.. Malah terkadang mereka yang membuat kita lebih baik," ungkap Baim di kolom komentar Instagram istrinya. "Setiap langkah hidup saya adalah pembelajaran, Dari dulu saya juga berusaha apa adanya. Tapi saya minta maap ya, kalau menyakiti perasaan kalian..Sehat-sehat semua," lanjutnya.