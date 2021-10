SEOUL - NCT 127 dan ITZY menjadi salah satu pengisi acara K-Pop Festival Gangnam Onctact 2021. Namun keberadaan keduanya dalam festival itu membuat penggemar marah.

Kemarahan penggemar ternyata dipicu insiden yang dialami Lia ITZY, Jaehyun dan Doyoung NCT di atas panggung. Dalam beberapa video yang tersebar di Twitter, kedua idol K-Pop tersebut terjatuh akibat panggung yang licin setelah venue diguyur hujan.

Namun saat terjatuh, Jaehyun kembali berdiri dan melanjutkan penampilannya. Kejadian itu membuat penggemar mendengungkan tagging 'YOU DID WELL JAEHYUN' untuk mengapresiasi sikap profesionalnya.

Setelah Jaehyun, Doyoung NCT pun diketahui terjatuh saat sedang menyanyikan lagu Lemonade dalam acara yang sama. Namanya langsung trending di Twitter karena para penggemar memuji kerja keras dan dedikasinya.

Baca juga: Jaemin Bahas Cedera Punggungnya, Fans NCT Khawatir

Tidak hanya NCT 127, ITZY juga menjadi korban di atas panggung. Saat menyanyikan Swipe, Lia terjatuh namun dia bergegas bangkit kembali. Meski banyak yang memuji sikap profesionalnya, namun penggemar mengkhawatirkan kondisinya. “Lia dan Jaehyun jatuh dan pihak panitia tidak membersihkan panggung itu terlebih dahulu?” ujar seorang penggemar dengan nada kesal di Twitter. Lainnya mengungkapkan, “Jaehyun NCT dan Lia ITZY jatuh saat tampil karena panggungnya terlalu licin. Aku harap, mereka bisa mempertimbangkan keselamatan para idol lebih baik lagi ke depannya!”* Baca juga: Jelang Cerai, Dhena Devanka Pamer Body Goals dalam Balutan Sport Bra Hitam