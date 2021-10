ROSSA pertama kalinya pamer wajah anak semata wayangnya, Rizky Langit Ramadhan, yang sudah beranjak remaja. Wajah ganteng sang anak dibilang mirip dengan sang diva Indonesia.

Rossa pamer foto berdua dengan anak gantengnya tepat di hari ulang tahun Rizky. Anak hasil buah cinta dengan Yoyo Padi ini pun sudah tumbuh tinggi menyalip ibunya.

Wajah Rizky ganteng dan bersih, apalagi dia tampil keren dengan model busana smart kasual. Sementara Rossa pakai rok bunga-bunga tesenyum menggandeng anak-anaknya.

Penampilan mereka benar-benar mirip karena gaya rambutnya pun serupa. Rossa pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk putra tercintanya.

"Happy birthday (not so) baby boy! Makasih doa-doa baik dari semuanya.sungguh aku dan Rizky beruntung banyak yg doain 🙏🙏🙏❤❤❤ Doa yang sama untuk semua ya. Stay healthy, stay happy," tulisnya di caption foto.

Netizen maupun sahabat artis ikut senang melihat potret kebersamaan Rossa dan Rizky. Sebagian bilang kalau wajah mereka mirip dan penampilannya pun sama kayak kakak beradik.

"Kakak adik iniiiii😍 Happy Birthday RLR❤️," ungkap Yuni Shara.

"Kaka Rizkyyyy makin guantengggg n menjulang dehhh…HBD sayang wish U All the best ❤️🤗💐🎂🎉," kata Iis Dahlia.

"Kembar banget mukanya Ibu - anak ini 😍," kata netizen.

"Happy birthday adenya ka ocha hehehhh," tambah yang lain.