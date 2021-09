WARGANET dihebohkan dengan isu Afgan dan Rossa telah resmi menikah. Meski sebenarnya tak ada pengakuan resmi dari mereka, namun seperti yang diketahui publik bahwa Afgan maupun Rossa kerap pamer kemesraan dan kedekatan keluarga.

Diintip dari laman TikTok _afross, keduanya tengah bersantai bersama keluarga sambil menonton televisi. Tiba-tiba, Afgan membuat video dengan lagu Sam Smith berjudul lagu Like I Can.

Dia mengambil video pada bagian lirik "there may be lovers who hold out their hands, but they'll never love you like I can, can, can".

Lalu, video tersebut terhenti menggunakan filter freeze yang memotret momen Rossa, Afgan, dan anak Rossa, Rizky. Mereka tampak begitu cocok seperti keluarga kecil yang harmonis.

Tak sedikit pula yang menduga bahwa Afgan dan Rossa telah resmi menikah. Apalagi Afgan sudah nampak dekat dengan Rizky.

Video itu pun ramai dibanjiri komentar netizen. Banyak yang gemas dan menantikan pernikahan Rossa dan Afghan. "Semoga cepat ke pelaminan ya," tulis netizen. "So sweet couple, setuju jadian deh," balas netizen lainnya. "Semoga Allah mempertemukan di pelaminan," kata netizen lain. "Saya doakan segera menikah kalian,"balas netizen lainnya. "Semoga berjodoh," kata netizen lainnya. Seperti diketahui, Rossa sempat menikah dengan Surendro Prasetyo alias Yoyo pada 2004 silam. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putra yang diberi nama Rizky Langit Ramadhan. Lima Tahun membina rumah tangga, keduanya memutuskan untuk berpisah. (dwk)