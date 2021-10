SEOUL- Bangtan Boys alias BTS belum lama ini mengumumkan konser tatap muka pertama mereka di Los Angeles setelah dua tahun pada akhir 2021. Kini TWICE tampaknya akan menyusul boygrup besutan Big Hit Entetemainment tersebut untuk menggelar konser offline.

Melansir laman Allkpop, Kamis (7/10/2021) TWICE akan menggelar konser tatap muka pada Desember mendatang. Adapun lokasi konser rencana akan digelar di KSPO Dome Seoul pada 24, 25, dan 26 Desember mendatang.

BACA JUGA:

- Akhirnya Rossa Pamerkan Wajah Ganteng Anaknya Rizky, Mirip Ibunya atau Yoyo Padi?

- Shandy Aulia Tulis Caption Menyentuh di IG, Netizen: Apa Benar Bercerai?

Namun mengingat saat ini masih terjadi pandemi Covid-19, rencana digelarnya konser offline ini bisa berubah, tergantung dengan situasi dan kondisi, maupun tingkat keparahan kasus covid.

Sementara itu, TWICE belum lama ini juga baru merilis single dalam bahasa Inggris pertama mereka berjudul "The Feels". TWICE juga diketahui telah menandatangani kerjasama Republic Records, salah satu label musik Amerika, sebagai upaya bisa menembus pasar industri musik pop Amerika Utara.

(nit)