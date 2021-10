JAKARTA – Musisi dan pemenang Grammy 15 kali, Adele akan merilis lagu barunya yang berjudul Easy on Me. Pada Selasa pagi, Adele mengumumkan di Twitter bahwa single barunya "Easy on Me" akan dirilis pada 15 Oktober.

Sebuah video pendek hitam-putih menunjukkan penyanyi itu memasukkan kaset ke radio mobil, menaikkan volume dan mengemudi. Kemudian selesai saat halaman lembaran musik meniup jendela.

Melodi piano ringan dimainkan selama klip, yang mengingatkan pada lagu-lagu Adele di masa lalu, tetapi sayangnya penggemar harus menunggu hingga single dirilis untuk mendengar vokal legendaris penyanyi tersebut.

Dilansir dari variety, Rabu (6/10/21), media sosial Adele semuanya diperbarui dengan foto yang sama untuk mengumumkan single barunya.

Kehebohan media sosial menjadi pertanda baik untuk album Adele meski belum diumumkan secara resmi. Penggemarnya berspekulasi bahwa album baru tersebut akan diberi judul “30”, mengikuti pola dari album Adele sebelumnya yang diberi nama sesuai usia dia mulai mengerjakannya. Papan reklame misterius dengan nomor 30 juga mulai bermunculan di seluruh dunia, memicu teori tentang judul yang akan datang.

Ini akan menjadi album pertamanya dalam enam tahun, setelah "25" keluar pada 2015 dan terjual 11 juta kopi di Amerika. Dua album terakhir Adele, "25" dan "21," keduanya memenangkan album terbaik tahun ini di Grammy. Total perolehan Grammy-nya mencapai 15, dimulai pada 2009 ketika dia memenangkan artis baru terbaik.

(aln)