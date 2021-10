JAKARTA - Musisi Addie MS tampaknya benar-benar sudah tak sabar ingin segera menggendong cucu. Sebelumnya, ia bahkan meminta Kevin Aprilio agar segera ikut program punya anak dengan Vicy Melanie.

Terbaru, Kevin Aprilio mengunggah foto mesra bersama sang istri. Unggahan itu menjadi sorotan karena dalam caption, ia me-mention sang ayah yang meminta cucu.

"'Pacaran mulu! Kapan nih papa dikasih cucu vin?' Kata @addiems999" tulis Kevin Aprilio dalam keterangan, dikutip pada Senin (4/10/2021).

Terlihat, Kevin Aprilio tengah berpose dengan sang istri di sebuah restoran shisha. Mereka kompak memakai busana serba merah. Vicy Melanie nampak begitu cantik dengan crop top merah yang dipadukan dengan celana jeans lengkap dengan bealtnya.

Rambut Vicy digerai rapi membuat pesonanya semakin memancar. Kevin Aprilio sendiri tampil kasual dengan kemeja merah dan jeans hitam. Ia nampak begitu maco dengan brewoknya itu.

Unggahan itu pun ramai dibanjiri beragam komentar netizen dan kerabat terdekat. Tak sedikit yang mendukungnya untuk segera memiliki keturunan.

"Ayukk kapan? biar welcome to the bapackā€ club," tulis kerabat Kevin. "@rickypratama_rp hahahaha papah muda kita," balas Kevin Aprilio.

"Semoga cepat dapat momongan aamiin yra," timpal netizen lainnya.

Diketahui, Kevin Aprilio telah resmi menikah dengan Vicy Melanie sejak bulan Oktober 2020 lalu. Keduanya mengaku masih ingin menikmati masa pacaran kepada Addie MS.