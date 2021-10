BEYOND Creator: Indonesian Youtubers kembali dengan episode 10 berjudul One of a Kind sebagai season finale series yang menghadirkan tiga Youtuber yang sudah berhasil mencuri perhatian publik.

Ketiga Youtuber tersebut adalah Sacha Stevenson, seorang WNA asal Kanada yang sekarang tinggal di Indonesia dan membuat konten komedi tentang kultur di Indonesia. Kemudian ada Aulion, content creator yang di awal mula karirnya sering dikenal dengan konten stop motion-nya.

Yang ketiga adalah Yudist Ardhana, pesulap yang mengawali karier Youtube-nya dengan meng- upload video-video magic trick. Namun, Yudist mengungkapkan bahwa dunia sulap dan Youtube ternyata saling bertentangan.

“Justru ternyata Youtube itu sendiri yang melawan konsep magic itu sendiri, karena rule nomor satu di sulap itu dilarang mengulang trik yang sama dua kali. Sedangkan di Youtube, orang itu tinggal replay-replay lagi gitu. Jadi, lambat laun sulapnya mulai berkurang dan akhirnya kita mulai konten-konten lain sih di Youtube,” ungkap Yudist Ardhana.

Ketiga Youtuber yang telah lama berkecimpung di dunia Youtube ini tentunya telah melalui banyak rintangan seperti kehabisan ide konten seperti yang terjadi kepada Yudist dahulu. Lalu, ada Sacha yang beradaptasi dengan kehidupan barunya di Indonesia dan Aulion yang harus menyeimbangkan pilihan kariernya dan perasaan orang tuanya.

Banyak lagi cerita yang akan diungkapkan para Youtuber ini mengenai perjalanan karier yang cukup lama di Youtube yang akan diulas tuntas di episode ini. Saksikan kisah mereka selengkapnya di Beyond Creator: Indonesian Youtubers episode 10 di platform Vision+.

