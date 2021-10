FANNY Ghassani punya body langsing yang buat siapa saja mudah kepincut. Dia selalu menjaga kebugaran badan dengan olahraga.

Diintip dari laman Instagram, Fanny pamer serunya berpose di tengah jalan dan di dekatnya ada barbel. Fanny sedang asyik olahraga dan foto pakai bra olive dan celana pendek.

Fanny nampak strong karena rajin kebugaran. Penampilannya juga stunning!

"The feeling i got after every work. Satisfaction," tulisnya.

Netizen pun riuh mengomentari foto Fanny. Yuk simak aja deh! "Ajiiip berbahanya , semangat," kata rere*** "Ya Allah kak bodynya bikin iri," tambah ind**** "Gede banget," kata yang lain. "Mending angkat galon dan LPG, mayan buat tambah," ujar yang lain.