AMANDA Manopo dan Arya Saloka pemeran utama Sinetron Ikatan Cinta membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Kali ini, Amanda dan Arya disebut berhasil mendapatkan penghargaan berskala internasional lewat ajang Asian Academy Creative Awards 2021.

Pada Kamis, 30 September 2021 kemarin, Arya Saloka telah berhasil meraih penghargaan untuk kategori The Best Actor in a Leading Role dalam ajang bergengsi tersebut. Bahkan akun Instagram Story milik Asian Academy Creative Awards 2021, sempat mengucapkan selamat pada suami dari Putri Anne.

"Selamat untuk Arya Saloka atas kemenangannya di kategori The Best Actor in a Leading Role," bunyi tulisan di akun Instagram Story milik Asian Academy Creative Awards.

Di kategori berikutnya, yakni The Best Actress in a Leading Role, nama Amanda Manopo juga ikut disebut. Penghargaan tersebut tentunya membuat bangga masyarakat Indonesia, tentunya pada penggemar sinetron Ikatan Cinta. Ucapan selamat pun terlihat diucapkan oleh para penggemar di akun Fans Club Arya dan Manda. Mereka bahkan ikut berbahagia melihat nama Indonesia harum berkat sang idola. "Selamat ka Manda ka Arya,semoga dengan adanya penghargaan ini aktingnya semakin bagus,,,semakin sukses kedepannya,,," tulis hafidyusufu. "Selamat ya buat Manda dn Arya semoga karir kalian berdua makin sukses kedepan nya Aamiiin," tulis muhammadlasaba.