SEOUL- Tepat hari ini, Jumat 1 Oktober 2021, girl group besutan JYP Entertainment, TWICE baru saja merilis single lagu terbarunya. lagu berbahasa Korea atau bahasa Jepang, tapi single terbaru berjudul The Feels ini adalah lagu full berbahasa Inggris.

Mengutip Yonhap News Agency, Jumat (1/10/2021) The Feels menandakan sebagai single berbahasa Inggris full pertama bagi TWICE. Lagu The Feels sendiri merupakan dengan tempo cepat musik disko, menggambarkan perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama.

Perilisan The Feels sebagai single bahasa Inggris full dari TWICE ini sekaligus jadi penanda, terobosan girl group beranggotakan 9 dara cantik tersebut untuk menembus ke pasar musik Amerika Utara.

Sejak 2020, TWICE sendiri diketahui sudah menandatangani kerjasama dengan salah satu label musik terkenal Amerika, Republic Records, sebagai upaya bisa menembus dan sukses di pasar industri musik pop Amerika Utara.

Lagu berbahasa Inggris sebetulnya bukan hal asing bagi girl group beranggotakan Jihyo, Jungyeon, Nayeon, Mina, Tzuyu, Dahyun Momo, Sana, dan Chaeyoung ini. Sebab, TWICE sudah pernah merilis versi bahasa Inggris dari beberapa lagu di album Korea, seperti More & More dan I Can't Stop Me. Tapi The Feels lah yang menjadi single berbahasa Inggris pertama TWICE sejak debut pada 2015.

Usai merilis The Feels, dalam waktu dekat TWICE dijadwalkan akan tampil di acara TV populer di Amerika, Amerika, "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon," untuk mempromosikan lagu The Feels.