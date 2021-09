BENNY Simanjuntak menyebar foto cuplikan video CCTV berisi dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Dhena Devanka terhadap Jonathan Frizzy. Dhena Devanka pun bereaksi memberikan penjelasan terkait video tersebut.

Dhena bahkan telah mengungkap kapan kejadian perkelahiannya dengan Jonathan Frizzy. Dia mengaku bahwa kejadian itu berlangsung pada Maret 2019 silam.

Melalui unggahan fotonya bersama ketiga anaknya di akun Instagram, Dhena mengaku terkejut dan tak menyangka jika dirinya akan disakiti oleh suaminya. Bahkan ia mengaku gemetar saat harus menyampaikan pendapatnya usai merasa dipermalukan oleh pihak Ijonk di depan masyarakat.

"Gemeteran sungguh tulis caption ini tapi ku gak habis pikir dimana orang yang kupikir gak akan menyakiti ku malah menjadi orang yang paling menyakiti ku dan yang mempermalukanku," ungkapnya.

"Rasanya gak bijak yah membuat opini tanpa tau kebenarannya seperti apa dan kapan kejadiannya (suatu gambar tidak dapat mempresentasikan kejadian saat itu) apakah relevan dengan yang sekarang terjadi?," lanjutnya.

Lewat tulisannya, Dhena meminta agar pihak suaminya bisa segera menghentikan segala yang hal yang bersifat menyudutkan dirinya. Ia bahkan meminta agar pihak Ijonk menghentikan hubungan apapun di luar urusan ketiga anak-anak mereka.

"If u're reading this u have to STOP, saya tidak mau ada lagi hubungan apapun itu selain urusan anak anak jd tolong hargai privasi itu," jelasnya.

Diakhir unggahannya, Dhena mengaku ingin segera terbebas dari suaminya dan kembali mencari kebahagiaan lain. Ia pun mengaku lelah dengan segala pemberitaan terkait rumah tangganya belakangan ini.

"Kami ingin melanjutkan hidup kami, dimana mungkin masih ada pintu kebahagiaan lain yang sudah disiapkan Tuhan untuk kami, kami yakin bisa hidup bahagia bersama dengan rasa cinta dan kasih sayang tulus yang kami miliki," tuturnya.

"Lelah sekali liat pemberitaan nonstop mengenai kehidupan kami ya tuhan, nonstop media pun menyambangi rumah kami," tandasnya.