JAKARTA - Anneth Delliecia kembali menyuguhkan cover lagu terbarunya. Kali ini, dia menggandeng Mahalini Raharja untuk mengcover lagu Almost is Never Enough yang dipopulerkan oleh Ariana Grande dan Nathan Sykes.

Vokal Mahalini yang powerful berpadu apik dengan Anneth. Kolaborasi dua penyanyi muda tersebut menuai apresiasi dari penggemar. “Good job, Mahalini. Power-nya terasa walau ambil falset (suaranya) tetap clear. Calon dokter bersuara emas.”

Pujian lain turut dilontarkan seorang warganet, “Candu banget mendengar kalian nyanyi. Ditunggu duet di atas panggung ya Anneth dan Mahalini.” Lainnya mengungkapkan, “Sering-sering cover begini dong Net. Kangen kamu yang nyanyiin banyak genre lagu.”

Mahalini Raharja debut di industri musik dengan merilis single duet, Aku yang Salah, bersama Nuca Idol, pada 2020. Kemudian tahun ini dia merilis single solo, Melawan Restu yang telah ditonton 32 juta kali di YouTube.

Sementara Anneth Delliecia menjadi salah satu penyanyi remaja yang diperhitungkan di dunia musik. Dia mulai dikenal publik saat menjuarai ajang Idol Junior Season 3. Pada 2020, dia merilis album dan single Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti.

Lagu tersebut menjadi titik popularitasnya hingga merilis single duet Sahabat Tak Akan Pergi bersama Betrand Peto, pada 11 September 2021. Lagu itu trending peringkat 8 di YouTube Indonesia, 32 di Hong Kong, dan 33 di Malaysia.

Nah, duet Anneth dan Mahalini menyanyikan Almost is Never Enough dapat disaksikan di channel YouTube Anneth Delliecia.*

