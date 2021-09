JAKARTA – Film No Time to Die akan menjadi film terakhir Daniel Craig sebagai James Bond. Aktor asal Inggris ini mendapatkan pangkat Komandan dari Angkatan Laut Inggris.

Pangkat ini rupanya merupakan pangkat yang sama dengan yang disandang oleh tokoh James Bond di novel serta filmnya. James Bond adalah tokoh mata-mata Inggris yang pertama kali muncul dalam 12 novel dan 2 buku kumpulan cerpen karangan penulis Ian Fleming sejak tahun 1953.

Rupanya tokoh James Bond berhasil menjadi figur mata-mata paling ikonik di jagat Hollywood dan sempat menyambangi televisi, komik, dan bahkan video game.

Di novelnya, James Bond bukanlah sembarang mata-mata. Agen 007 tersebut sempat mengabdi kepada negaranya dengan menjadi Komandan Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia bertemu dengan M yang kemudian merekrutnya sebagai anggota Secret Service di akhir perang tersebut.

Di versi masa kini, tokoh James Bond pun tak mengalami perubahan jauh. Semenjak diperankan Daniel Craig, James Bond adalah veteran Perang Teluk yang mengabdi kepada Inggris sebagai Komandan Angkatan Laut. Karena perannya yang ikonik ini, Angkatan Laut Inggris pun secara honorer memberikan pangkat Komandan, setara milik James Bond, kepada Daniel Craig.

Melalui cuitan akun Twitter @ForcesNews, diumumkan bahwa Royal Navy Inggris telah menghadiahkan pangkat Komandan pada Daniel Craig sekitar tanggal 23 September lalu. Dilansir dari ScreenRant, Sabtu (25/9/2021), Daniel pun merasa sangat mengapresiasi pangkat pemberian Angkatan Laut ini.

“Aku sangat merasa terhormat dan berterima kasih sekali atas pangkat Komandan Honorer dari Royal Navy,” ujarnya.

Daniel Craig berperan sebagai James Bond dalam film No Time to Die, film ke-25 James Bond yang sekaligus menjadi akhir perjalanan Daniel di franchise ini. Disutradarai Cary Fukunaga, dibintangi Rami Malek, Ana de Armas, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, dan Jeffrey Wright, No Time to Die akan tayang tanggal 30 September ini di bioskop.