HAMISH Daud berbagi cerita tentang aktivitasnya di masa pandemi. Tak hanya sibuk mengurus keluarga, suami Raisa ini juga sibuk mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sampah loh.

Sebelumnya, Hamish pernah viral gegara memungut sampah di depan minimarket. Dalam video yang tersebar di Twitter, Hamish memungut sampah di depan minimarket dan memasukkannya ke dalam tas.

Bukan tanpa alasan, Hamish mau memungut sampah plastik itu lantaran ingin menyelamatkan bumi. Bahkan Raisa pada waktu itu juga mengajak masyarakat untuk ikut mengumpulkan sampah untuk didaur ulang.

"Moral of the story to all of us, please jangan buang sampah sembarangan lagi. Sampahnya bisa kalian kumpulin dan nantinya bisa didaur ulang tau," kata Raisa.

Baca Juga: Anya Geraldine Pakai Bra Putih Jalan-Jalan ke Pantai, Netizen: Kaosan Dong Biar Gak Masuk Angin

Tekad Hamish untuk menjaga lingkungan memang besar. Dia sampai mengumpulkan sampah, kemudian mendaur ulang sampah dengan baik. Karena menurutnya, jika sampah plastik dikumpulkan, menghasilkan nilai nilai ekonomi tinggi. Dia sampai membuat aplikasi yang bisa membantu mengatasi masalah sampah. "Masyarakat bisa mengirimkan kemasan bekas pakai untuk didaur ulang menjadi produk yang bernilai jual dan kami juga akan menjemputnya," ujar suami Raisa yang juga Chief of Partnership Octopus itu. Kini Hamish pun terus menyuarakan kebiasaan baik menjaga lingkungan ini kepada generasi milenial. Bahkan dia juga telah mengubah gaya hidup banyak orang agar tak lagi membuang sampah sembarangan.