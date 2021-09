JAKARTA - Artis sekaligus penyanyi Eva Celia, dilamar oleh kekasihnnya, Demas Narawangsa, tepat dihari ulang tahunnya, Senin, 21 September 2021. Momen bahagia tersebut bahkan dibagikan oleh ibunda Eva, Sophia Latjuba, dalam akun Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut, Demas terlihat berlutut dihadapan Eva sambil memegang sebuah kotak cincin. Ia juga turut mengutarakan isi hatinya, dan menanyakan apakah gadis 29 tahun itu mau menikah dengannya.

"Buat aku tanya ini di depan semua orang yang ada didekat kamu. So will you marry me?," tanya Demas pada Eva.

"Yes, yeesss," jawab Eva sambil menangis dan langsung memeluk kekasihnya.

Kebahagiaan juga turut dirasakan oleh Sophia yang merupakan ibu kandung dari Eva. Pasalnya tak lama lagi pelantun C.H.R.I.S.Y.E itu akan segera menikah dengan pria pilihan hatinya.

"She said YES!!!!," tulis Sophia.

Unggahan tersebut sontak banjir dengan ucapan selamat dari para netizen juga rekan-rekan artis.Mereka bahkan berharap kelancaran hubungan antara Eva dan Demas hingga hari H pernikahan.