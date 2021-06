JAKARTA - Usianya sudah genap 50 tahun. Namun Sophia Latjuba membuktikan usia tak mampu merusak kecantikannya.

Pada 12 Juni 2021, dia mengunggah dua foto bersama putri sulungnya, penyanyi Eva Celia. Dalam foto itu, Eva berbaring di paha sang ibu sambil menatap kamera. Sementara Sophia menyandarkan dagunya di kepala sang putri.

“Unstoppable (tak terbendung),” ujarnya sebagai pelengkap foto tersebut.

Foto yang telah disukai lebih dari 52.000 kali itu kemudian menuai pujian dari para pengguna Instagram. Sebagian besar memuji kecantikan Sophia yang terlihat seperti kakak adik dengan putrinya.

"Kakak sama adik. Ya Allah, dari zaman aku kecil sampai sekarang kok Sophia Latjuba makin cantik ya. Benaran kayak vampir," ujar seorang warganet.

Seorang pengguna Instagram mengatakan, "Kayak kakak adik. Keduanya sama-sama cantik." Lainnya mengatakan, "Kecantikan Sophia Latjuba nurun ke anaknya ya."

Eva Celia merupakan putri sulung Sophia Latjuba dari pernikahannya dengan musisi Indra Lesmana. Belum lama ini, dia mengumumkan berperan sebagai Namaari dalam film animasi Disney, Raya and the Last Dragon.

"Sebuah kehormatan dan mimpi terbesarku bisa menjadi bagian dari Disney. Kini aku menjadi bagian dari film favorit Disney sepanjang masa, Raya and the Last Dragon," tutur putri Sophia Latjuba itu dalam unggahannya.*

