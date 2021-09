JAKARTA – Memulai magang di perusahaan incaran adalah suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh para anak muda, terutama untuk mahasiswa tingkat akhir. Melihat adanya fase menarik dari cerita anak magang, layanan over the top (OTT) Vision+ menghadirkan originals berjudul The Intern yang mengusung tema tentang pengalaman baru anak perkuliahan di lingkungan kerja.

Series ini dikemas dengan cara yang menghibur dan mudah untuk dinikmati terutama untuk kalangan anak muda. Tidak hanya menarik para mahasiswa saja, anak-anak muda yang berminat bekerja di bidang fashion juga akan tertarik dengan series ini dikarenakan latar tempat pekerjaannya, perusahaan online fashion marketplace Indonesia bernama The F Thing.

Salah satu platform digital favorit terbaru generasi muda tersebut berkerja sama dengan Vision+ dalam series ini untuk memberi intipan bagaimana situasi bekerja di perusahaan fashion tersebut.

“Vision+ Originals berusaha untuk terus menyediakan konten series baru dan kreatif karena janji kita sebagai penyedia konten eksklusif dan berkualitas. Dengan The Intern kita berharap untuk menginspirasi anak kuliah yang sedang bersiap-siap masuk dunia pekerjaan,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+.

Original Series Vision+ ini menceritakan tentang seorang mahasiswa tahap akhir yang berkesempatan magang di perusahaan The F Thing bernama Beckham.

Di sana, Beckham menjalani masa magangnya bersama rekan-rekannya, Hazell dan Zoe, serta bos mereka Stella. Selain menampilkan dunia permagangan, The Intern juga menampilkan kisah-kisah romantis diantara karakter-karakternya yang akan menarik perhatian penggemar genre romantic comedy dan office romance. Series ini dibintangi oleh talent berbakat seperti Kevin Ardiloya sebagai Beckham, anak magang baru di The F Thing dan juga karakter utama series ini. Bintang film Caitlin North Lewis berperan sebagai Hazell, Bobbie Antonio sebagai Zoe, dan Sere Kalina sebagai Stella. Asri Welas bersama Jajang C. Noer melengkapi casting impresif ini. Kisah pengalaman magang Beckham, Hazell dan Zoe yang menghibur, relatable dan menyentuh disajikan dalam format video on demand (VOD) dengan 5 episode. Bagi yang belum menyaksian Vision+ Originals The Intern, episode 1 dapat dinikmati secara gratis! Untuk episode selanjutnya pengguna dapat meng- upgrade akunnya menjadi Vision+ Premium dengan membeli paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan selama 7 hari. Dengan meng- upgrade akun menjadi Vision+ Premium, tidak hanya dapat mengakses kedua Original Series tersebut, pengguna juga bisa mengakses seluruh konten yang tersedia di Vision+ mulai dari 10.000 jam tayang video on demand (VOD), ratusan channel lokal, internasional, dan premium, serta deretan Vision+ originals lainnya yang update dengan judul baru setiap bulan. Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai #visionplus, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!