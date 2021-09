ARIEL NOAH sedang berbahagia merayakan ulang tahun ke-40. Mantan kekasih Luna Maya ini pun mengenang perjuangan sang ibu, Darlina Dervish, saat melahirkannya 40 tahun silam.

Baca Juga:

Jessica Iskandar Pakai Bra Putih Bilang Malas Mandi, Netizen: Lupa Beli Sabun, Ya?

Ariel NOAH Ulang Tahun Ke-40: Gue Officially Tua

Ariel pun mengenang kembali perjuangan sang ibunda yang telah melahirkannya 40 tahun lalu. “Jadi hari ini, 40 tahun yang lalu, nyokap gue itu subuh-subuh, capek, ngantuk, dan melahirkan,” ujarnya dikutip dari unggahan video Instagramnya, Kamis 16 September 2021.

“So remember, when it’s your birthday, call your mom or hug her if you there,” kata mantan kekasih Luna Maya itu.

Di hari ulang tahunnya, Ariel pun mendapatkan banyak ucapan dan doa. Salah satunya datang dari ibunya sendiri, sosok perempuan yang melahirkannya. Dia adalah Darlina Dervish, ibunda Ariel. Ariel mengatakan bahwa dia pagi-pagi sudah ditelepon sang ibunda dan mengucapkan selamat ulang tahuh. So sweet ya! “Tadi pagi ditelepon jam 6, nyokap gue nelepon pagi-pagi, say happy birthday. Happy birthday,” kata Ariel sambil tersenyum.