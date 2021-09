JAKARTA - Aurel Hermansyah mendadak ingin liburan ke Bali. Aurel mengaku bosan lantaran tak keluar rumah selama empat bulan.

Aurel Hermansyah mengaku bosan lantaran harus berada di rumah selama empat bulan terakhir. Mengingat usia kandungannya yang masih tiga bulan, Dokter kandungan Aurel menyarankan ia tetap berada di rumah.

Putri bungsu Anang Hermansyah ini lantas merasa senang setelah mendengar keterangan Dokter yang memberi kelonggaran untuk berlibur belakangan ini.

"Aduh guys aku seneng banget deh, akhirnya setelah empat bulan aku nggak boleh pergi kemana-mana, sekarang aku boleh pergi sama suami, ya Allah aku happy banget, bisa refreshing, bisa cuci mata," ujar Aurel Hermansyah dikutip dari YouTube The Atta Family, Kamis (16/9/2021).

Lantaran itu, Aurel mendadak ngidam liburan ke Bali. Aurel bahkan berencana ingin mengajak si jabang bayi mandi di laut.

Usut punya usut, Atta Halilintar tidak mengizinkan sang istri bertolak ke Pulau Dewata. Rupanya, Youtuber dan pengusaha muda itu mengaku khawatir dengan kondisi kandungan sang istrinya.

"Kamu nggak boleh kemana-mana kata Dokter," kata Atta Halilintar seraya melarang sang istri.

Lantas Aurel menyangkal jika ia telah diberi izin oleh sang Dokter. Alhasil pasangan suami istri itu terlibat perdebatan terkait kemauan sang istri.

"Boleh, boleh, abis ini aja aku mau ke Bali abis empat bulanan aku mau ke Bali. Biarin aja, boleh sama Dokter aku, Dokter Ifan is the best. Dokter Ifan juga lagi di Bali," tutur Aurel Hermansyah.

"Ya Dokter bilang nggak apa-apa asalkan nanti dikasih surat. Orang udah ditanya kok ke Dokter aman," imbuhnya.