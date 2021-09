BOY William kembali dengan video seru di YouTube channel miliknya. Setelah mengundang selebriti seperti Luna Maya, Shandy Aulia, dan Maia Estianty untuk seru-seruan ngobrol bareng, kali ini Boy menghadirkan bintang tamu spesial yaitu Onad.

Leonardo Arya atau yang dikenal sebagai Onadio Leonardo merupakan musisi dan aktor asal Indonesia. Pria kelahiran 1990 tersebut pertama kali dikenal publik sejak mengawali karirnya sebagai anggota grup musik Killing Me Inside.

Kali ini Onad dan Boy akan seru-seruan ngobrol dan bercanda bareng. Boy pun menyebutkan bahwa ia menganggap kepribadian Onad sangat lucu dan menghibur. Kemudian Onad pun mengungkapkan bahwa image-nya terbentuk karena ia menyukai hal-hal yang feminim.

“Gue tuh dari dulu memang suka something yang feminim Boy, gue gak suka manly things. The way I talk, the way I make a joke ya emang gue begini bukan gue buat Boy. Let’s say gue suka band gue tuh suka banget Prince” ujar Onad.

“That’s why people like your style karena lo beda sendiri bro” ujar Boy.

Kemudian Boy memasang dan menyanyikan lagu Killing Me Inside berjudul “Biarlah” yang dinyanyikan oleh Onad. Tanpa disangka, Onad tersipu malu mendengar lagunya tersebut. Ia pun mengaku tidak suka dengan lagu “Biarlah”.

“Gue gak tau kenapa Boy kayak ini lagu yang paling gue benci di satu album tapi it makes me famous” ujar Onad.

“Jadi setiap kali lo harus nyanyi lagu ini gimana dong on stage?” tanya Boy.

“I don’t like this song. Onad, why you make this song, tapi ini yang bikin gue rich Boy” tutur Onad.

Yuk simak keseruan keduanya hanya di YouTube channel Boy William!

https://www.youtube.com/watch?v=bSXy8IW1LFg

