SUDAH menggugat cerai Kenang Mirdad, Tyna Kanna masih berbagi aktivitas bersama di rumah. Tyna menyiapkan makanan spesial untuk keluarga dan dimakan dengan lahap.

Seperti diketahui, Tyna Kanna menggugat cerai suaminya, Kenang Mirdad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perdana perceraian mereka diketahui akan berlangsung pada 21 September 2021 mendatang.

Namun, di tengah proses perceraian tersebut, keduanya justru masih akur dan tinggal satu rumah. Bahkan baru-baru ini, Tyna sempat mengunggah video saat dirinya menyiapkan makan siang untuk disantap oleh suami dan kedua anaknya.

Dalam video itu, Tyna terlihat memasak steak untuk suami serta anak-anaknya. Setelah steak tersebut jadi, ia bahkan terlihat menyajikannya di atas meja makan, lalu duduk tepat di samping Kenang yang mengenakan kaos berwarna hitam.

Sementara itu, Tyna juga sempat menuliskan janji di akun Instagram Storiesnya untuk kedua buah hatinya. Ia bahkan mengaku akan selalu berusaha menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, Alaia Lavmintikana Mirdad dan Aluna Laila Mirdad.

"To the moon and back, nak. Pegang janjiku. Hingga di hari aku mati, aku akan menjadi pelindungmu, aku akan mencintaimu dalam kondisi apapun," tulis Tyna Kanna dalam bahasa Inggris.

"Aku akan menjadi teman terbaikmu. Aku akan selalu menjadi ibumu yang aneh yang selalu membuatmu tertawa. Aku berjanji," tandasnya.