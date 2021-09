TEUKU Ryan sudah menyebut dirinya sebagai suami Ria Ricis. Padahal mereka belum meresmikan pernikahan ke publik. Apakah mereka diam-diam menikah?

Hal ini terabadikan dalam vlog YouTube Ricis Official, Senin (13/9/2021). Ryan diminta memperkenalkan diri untuk kebutuhan video. Dengan polosnya, pria itu mengaku sebagai suami sang YouTuber.

"Saya Ryan, Ryan TR. Jadi saya adalah suaminya Ria Ricis," ucap Ryan.

Pernyataan Ryan tersebut langsung memecah tawa orang-orang di dalam studio. Ricis yang sedang duduk menyaksikannya pun keheranan.

"Kok suami?" tanya Ricis.

Ryan yang tersadar ucapannya salah langsung menepuk kepalanya. Dia tampak salah tingkah hingga berusaha menutupi kamera yang dipegang timnya.

"Oh iya, belum suami. Sorry, sorry," kata Ryan sambil tertawa.

Ricis kemudian memberi arahan kepada Ryan untuk mengucapkan perkenalan diri yang benar. "'Saya Ryan, kalau Allah menakdirkan kita berjodoh, saya adalah calon suami Ria Ricis', gitu," ujar Ria. Seperti diketahui, Ria Ricis dan Teuku Ryan baru akan menggelar lamaran pada September ini, sebagaimana yang disampaikan sang kakak ipar, Ory Vitrio. Sementara, pernikahan mereka rencananya akan digelar pada akhir tahun 2021. Soal konsep pernikahan, Ricis dan Ryan sudah mempercayakan kondang, Rakesh Bhagwandas untuk merancang baju pengantin. Mereka disebut akan menggunakan baju tradisional dan modern dalam momen bahagia itu.