JAKARTA - FilmTV Premiere GTV kali ini akan menghadirkan My Girlfriend is My Haters yang diperankan Cut Ara dan Alzi Markers. Kisahnya tentang Narnia (Cut Ara), seorang anak asisten rumah tangga yang sangat rajin dan pekerja keras.

Karena pekerjaan ibunya, Narnia berkenalan Jun (Alzi Markers), seorang model yang ternyata satu sekolah dengannya. Karena Jun sering ketinggalan pelajaran akibat pekerjaannya, ibu meminta Narnia untuk mengajarinya.

Sering bertemu karena belajar bersama, Narnia dan Jun mulai merasakan perasaan berbeda satu sama lain. Namun, itu bukan kisah cinta yang mudah untuk keduanya karena ada berbagai permasalahan yang siap menghadang mereka.

FilmTV Premiere My Girlfriend is My Haters tayang di GTV, pada Minggu (12/9/2021), pukul 16.00 WIB. Anda juga bisa mengikuti #FilmTVGTV TikTok Challenge agar kamu berkesempatan dapat pulsa gratis dari GTV.

Follow akun TikTok dan Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan info lengkap, update terbaru dan konten-konten menarik lainnya. Program FilmTV Premiere juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.*

