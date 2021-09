JAKARTA - Rizky Febian melebarkan sayap ke dunia akting. Pria yang akrab disapa Iky ini akan menjalani akting dalam film berjudul Kata.

Rizky Febian yang didapuk untuk memerankan tokoh Nugraha. Anak Sule ini mengaku bangga dan senang dipercaya memerankan tokoh Nugraha.

Baca Juga:

Doni Salmanan Tawar Minuman Rizky Febian Rp400 Juta!

Pekan Depan, Rizky Febian Rilis Lagu Merelakan

"Aku senang diberi kesempatan berperan dan juga bikin soundtrack di film ini. Proses rekamannya cukup emosional. Ketika membuat lagu ini, saya harus berusaha untuk mendalami peran yang saya dalami dan menuliskan sebuah lirik sebagai karakter didalam film ini, dan itu cukup menarik dan challenging banget buat saya," ujar Rizky Febian.

Tak cuma akting, Rizky Febian turut membawakan soundtrack di film Kata berjudul Merelakan. Ia mengaku melibatkan emosional saat berakting dan menciptakan lagu di film ini.

Film Kata diadaptasi dari novel Karya Rintik Sedu . Selain Rizky Febian film ini juga dibintangi oleh Vanesha Prescilla, Rizky Febian, Dikta, hingga aktris senior Lulu Tobing.

Sutradara film KATA, Herwin Novianto mengaku sangat senang bisa mengalih wahanakan novel ini." Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk mengangkat novel ini menjadi film. Saya berharap tidak membuat pembaca novel kecewa. Karena ini wadahnya beda, dan visual dengan kata-kata kan berbeda. Mudah-mudahan film ini bisa dinikmati oleh semuanya," ujarnya.

Vanesha Prescilla yang dipercaya memerankan tokoh Binta, mengaku mengalami kesulitan berakting di film ini. "Aku harus menjalani adegan serius di film KATA. Sedangkan Iky dan Dikta orangnya menyenangkan, jadi kita lebih sering bercanda. Makanya, kalau ada pengambilan scene yang emosional, aku selalu menghindar dari mereka. Selain itu, tokoh Binta ini berhubungan dengan semua tokoh, jadi sulit sekali. Beruntung baik pemain, sutradara, acting coach, semua membantu," jelasnya.

(aln)