JAKARTA - Jordi Onsu mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Harvard Business School, Boston, Amerika Serikat, selama dua tahun. Selama menempuh pendidikan tersebut, Jordi dikabarkan memilih bidang perkuliahan Owner and President Management (OPM).

Meski harus menempuh pendidikan online lantaran pandemi, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi rasa antusias Jordi. Bahkan baru-baru ini, ia sempat membagikan momen hari pertama dirinya menjadi mahasiswa Harvard.

"Aku lagi mau kelas online pertama. So nerveous. Tapi.. Ya wish me luck lah," kata Jordi saat membuka vlognya yang berjudu; 'Kuliah Hari Pertama! Perkenalan'.

"Kan aku nggak pernah kuliah di luar negeri. Begitu keterima pertama kali, langsung keterima di Harvard dan di jurusan yang aku mau. Walaupun ini executive education, tapi paling nggak bakal ngerasain experiencenya disana," lanjutnya.

Jordi mengatakan bahwa dirinya akan berada satu kelas dengan 100 orang lainnya yang bukan hanya berasal dari Amerika Serikat. Ia juga mengungkap bahwa hanya dirinya mahasiswa di kelas, yang berasal dari Indonesia.

"Satu unit ini ada 100 lebih, kalau dilihat dari invitation-nya (undangan) Zoom," tuturnya.

"Rata-rata sih kali ini 30 persen citizen US (warga Amerika Serikat), sisanya dari luar. Aku orang Indonesia sendiri guys," timpalnya. Sebagaimana diketahui, Jordi telah melakukan pendaftaran untuk mengenyam pendidikan di Harvard sejak awal 2020 lalu. Ia bahkan sudah sempat menjalani serangkaian tes. Menurutnya, untuk bisa diterima bersekolah di Harvard tidaklah sulit. Sebab ia hanya harus mengirimkan CV dan menjabarkan perusahaan apa yang ia miliki.