Jordi Onsu Merasa Tenang Usai Ikut Kajian Islam

JAKARTA - Adik dari Ruben Onsu, Jordi Onsu, mengungkapkan bahwa ia pernah mengikuti kegiatan kajian Islam, yang biasanya dilakukan untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta sebagai sarana refleksi diri. Bagi Jordi, yang beragama Kristen, pengalaman ini merupakan sesuatu yang baru.

“Percaya nggak, gue pernah ikut tafakur? Gue tanya, lu tahu nggak tafakur itu apa? Kajian, bro,” ujar Jordi melalui kanal YouTube pribadinya, Sabtu (2/11/2024).

Jordi menjelaskan bahwa ia mengikuti tafakur untuk mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ia merasa bahwa kegiatan tersebut memberikan kedamaian yang ia butuhkan.

"Ya, lebih ke siraman rohani gue aja, biar batin gue berasa tenang," katanya.

Meski tanpa niat tertentu, Jordi mengaku antusias dan merasa mendapatkan banyak pelajaran berharga, termasuk pengingat akan kematian dan pandangan hidup yang lebih dalam.

Hal ini membuatnya sadar akan pentingnya memiliki teman dari berbagai latar belakang, termasuk agama, untuk saling mendukung dalam hal kebaikan.