Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jordi Onsu Merasa Tenang Usai Ikut Kajian Islam

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |07:06 WIB
Jordi Onsu Merasa Tenang Usai Ikut Kajian Islam
Jordi Onsu Merasa Tenang Usai Ikut Kajian Islam (Foto: Youtube Jordi Onsu)
A
A
A

JAKARTA - Adik dari Ruben Onsu, Jordi Onsu, mengungkapkan bahwa ia pernah mengikuti kegiatan kajian Islam, yang biasanya dilakukan untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta sebagai sarana refleksi diri. Bagi Jordi, yang beragama Kristen, pengalaman ini merupakan sesuatu yang baru.

“Percaya nggak, gue pernah ikut tafakur? Gue tanya, lu tahu nggak tafakur itu apa? Kajian, bro,” ujar Jordi melalui kanal YouTube pribadinya, Sabtu (2/11/2024).

Jordi Onsu Merasa Tenang Usai Ikut Kajian Islam
Jordi Onsu Merasa Tenang Usai Ikut Kajian Islam

Jordi menjelaskan bahwa ia mengikuti tafakur untuk mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ia merasa bahwa kegiatan tersebut memberikan kedamaian yang ia butuhkan. 

"Ya, lebih ke siraman rohani gue aja, biar batin gue berasa tenang," katanya.

Meski tanpa niat tertentu, Jordi mengaku antusias dan merasa mendapatkan banyak pelajaran berharga, termasuk pengingat akan kematian dan pandangan hidup yang lebih dalam.

 Hal ini membuatnya sadar akan pentingnya memiliki teman dari berbagai latar belakang, termasuk agama, untuk saling mendukung dalam hal kebaikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/33/3135959/jordi_onsu-5YA1_large.jpg
Blakblakan, Jordi Onsu Akui Oplas Hidung karena Kurang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129130/jordi_onsu-XasH_large.jpg
Biodata dan Agama Jordi Onsu yang Jadi Sorotan usai Ruben Onsu Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/33/3109780/jordi_onsu-DpJ6_large.jpg
Jordi Onsu Sentil Anak Nikita Mirzani: Jangan Jadi Provokator untuk Melawan Orang Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022927/jordi-onsu-pastikan-anak-anak-ruben-onsu-dan-sarwendah-tidak-kekurangan-kasih-sayang-1Tw2PjfYUp.jpg
Jordi Onsu Pastikan Anak-Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Tidak Kekurangan Kasih Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022846/jordi-onsu-emosi-saat-diminta-pulangkan-betrand-peto-ke-orang-tua-kandungnya-dia-bukan-anak-ayam-1YqczYYT7F.jpg
Jordi Onsu Emosi saat Diminta Pulangkan Betrand Peto ke Orang Tua Kandungnya: Dia Bukan Anak Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/33/3003507/ruben-onsu-ternyata-blokir-nomor-jordi-onsu-sejak-2023-y9PQ4yRBtk.jpg
Ruben Onsu Ternyata Blokir Nomor Jordi Onsu Sejak 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement