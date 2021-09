RIA Ricis akan menikah dengan Teuku Ryan tahun ini. Gaun pengantin pun sedang dibuat oleh Desainer Rakesh Bhagwandas.

Saat ini, Rakesh masih dalam tahap berdiskusi dengan pihak Ria mengenai konsepnya. Ia belum bisa memberi kejelasan, tapi dia menjanjikan baju pengantin Ria dan Ryan akan dibuat eksklusif.

"Pastinya akan totalitas sih, look nya akan beda dari yang lain. Buat klien kita ada konsep one of one, jadi satu dari satu," kata Rakesh saat dihubungi wartawan.

"Jadi, konsep itu adalah baju yang tidak pernah dibuat oleh kami untuk orang lain. Apa lagi buat influencer dan artis yang setenar dia sama calonnya kan. Kita akan konsepkan one of one," lanjutnya.

Menurut Rakesh, Ricis dan Ryan akan menggunakan pakaian tradisional dan modern di acara pernikahan mereka. Lebih lanjut, sang desainer kondang itu memastikan pilihan warna-warna anggun dalam karyanya. Kini, konsep baju pengantin sudah berjalan 50 persen. Pasalnya, desain baju harus menyesuaikan dekorasi hingga venue pernikahan Ricis dan Ryan. Rakesh sendiri tak bisa menjawab pasti kapan pernikahan Ricis dan Ryan bakal digelar. "Acaranya tahun ini," katanya singkat. Sebelumnya, Ory Vitrio, kakak ipar Ricis membocorkan acara lamaran sang YouTuber dengan Teuku Ryan bakal dilaksanakan pada September ini dan menggelar pernikahan di akhir 2021.