AYU Dewi ditanya Boy William mau pilih anak atau suami. Hal ini terlihat ketika dia menjadi bintang tamu di konten Youtube Boy William.

"You have three beautiful childreen (kamu punya tiga putri cantik), di antara anak-anak kamu, rank in order your favorite (urutkan dari yang terfavorit)," tanya Boy William kepada Ayu Dewi.

Mendengar pertanyaan Boy, sontak membuat Ayu tak bergeming dengan mengaku tak bisa memilih di antara ketiga putrinya itu.

"Can Not, Can not (nggak bisa, nggak bisa). Lu gila yaa, can't never (nggak akan pernah bisa)," tuturnya.

Namun yang menariknya, Ayu lantas menuturkan hal yang tak terduga. Dia membuat perumpaan dengan urutan antara anak dan suaminya. Dan ternyata hal ini yang Ayu Dewi pilih. "But i can rank my kids and my husband (Tapi aku bisa mengurutkan anak-anak ku dan suamiku)," ucap Ayu Dewi. "My kids, my husband, udah (anak-anak, suami)" tambahnya. Mendengar penuturan itu, Boy William pun tak kuasa menahan tawanya. Hal ini pun disusul oleh Ayu Dewi dengan ikut tertawa.