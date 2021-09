WULAN Guritno tato di bagian belakang leher terlihat lantaran rambutnya tertiup angin. Duh cantik bun!

Dirinya berpose seksi memakai tank top putih. Posenya merem seolah membayangkan sesuatu.

"Listen to the wind, it talks. Listen to the silence, it speaks. Listen to your heart, it knows," tulis caption sang artis.

Penampilan Wulan semakin awet muda ya. Siapa sangka kalau usianya sudah 40 tahun!

Netizen pun gagal fokus dengan tatonya. Apa sih komentar mereka?

"Tattonya keren merah putih ditambah bendera Inggris๐Ÿคž," ujar mei***

"Indonesia x England ๐Ÿค," tulis s***

"Gak ada obat, saya restart ig aja ๐Ÿ™," tulis imam*** "Lihat tatonya dong," kata yang lain "๐Ÿ˜๐Ÿ˜," tulis kev*** "Jadi pengen hormat terus," kata jca***