JAKARTA - Once Mekel dan Scaller berkolaborasi dengan menghelat konser virtual. Keduanya hadir dalam episode ketiga Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert pada Jumat 10 September 2021.

Konser Once Mekel dan Scaller bakal memanjakan mata. Konser tersebut akan mengusung tema “Light Spaces and Earth” yang merupakan penggambaran interaksi antara ruang dan cahaya. Tema ini sekaligus representasi dari Once Mekel dan Scaller yang merupakan dua musisi dengan dimensi yang berbeda. Nuansa intimate concert juga akan terasa berkat visual treatment sudut pandang kamera 360 derajat yang menjadi ciri khas Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert.

Baca Juga:

Isyana Sarasvati hingga Once Mekel Tampil di Film Dokumenter Bicara Forestra

Once Mekel Kemas Ulang Single Sabda Alam Almarhum Chrisye

Supermusic sebagai one-stop dynamic musictainment media yang up to date untuk anak muda terus berinovasi memberikan yang terbaik. Edisi ketiga Supermusic Nextzone Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert ini menjanjikan pengalaman berbeda buat para penikmat musik. Di sini Supermusic bakal mewujudkan kolaborasi fenomenal antara Once Mekel dan Scaller. Ini pastinya akan jadi unforgettable moment untuk semua penonton,” tutur perwakilan Supermusic, Adjie Aditya Purwaka selaku penyelenggara.

Once sudah mengaku tak sabar untuk memulai aksi kolaborasi di panggung Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert. Mantan vokalis Dewa ini juga sudah menjalani sesi workshop dan jamming bareng Scaller demi mulusnya kolaborasi di atas panggung nanti. Rencananya Once akan membawakan sejumlah line up hits miliknya seperti “Pasti Untukmu”, “Satu dari Sejuta”, dan “Kucinta Kau Apa Adanya”.

"Excited banget bisa menjadi bagian dari Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert, karena buat gue konsepnya unik, ada konsep kolaborasi yang diusung, dan punya sisi idealisme dalam bermusik. Selain itu juga konser ini memberikan kesempatan pada musisi untuk mempertunjukan karyanya dalam format yang spesial. Sebuah privilege yang sangat jarang ada dan akan menghadirkan sensasi yang istimewa buat penonton," ungkap Once.

“Kolaborasi kami nanti pasti akan terasa seru dan istimewa. Scaller akan membawakan lagu saya dan saya akan membawakan lagu mereka. Bagi gue kolaborasi ini akan menjadi momen yang penting," tegas Once.

Supermusic Nextzone Live 360 Virtual Concert menyuguhkan 2 mode menonton yaitu regular concert dan 360 virtual concert. Mode regular concert bisa diakses dan ditonton langsung secara gratis! Sementara mode 360 virtual concert bisa didapatkan melalui pembelian merchandise di Superstore Official.

(aln)