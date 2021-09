SEOUL - Penyanyi BoA tengah berduka. Kakak kandungnya, Kwon Soon Wook mengembuskan napas terakhirnya, pada 5 September 2021, pukul 00.17 KST.

Mendiang berpulang di usia 39 tahun setelah berjuang melawan kanker peritoneum stadium 4 yang dideritanya selama ini. Pada Mei 2021, mendiang bahkan mengungkapkan, tak ada banyak waktu yang tersisa untuknya.

“Aku mengidap kanker peritoneum sejak akhir Desember 2020. Sel kanker sudah menyebar ke usus hingga menyebabkan perforasi usus. Karena rasa sakit yang tak tertahankan, aku akhirnya menjalani operasi,” katanya kala itu.

Kwon Soon Wook juga mengaku, obstruksi usus membuatnya tak bisa makan selama 2 bulan. Imbasnya, berat badannya turun drastis dan hanya menyisakan 36 kilogram. “Tubuhku tak bisa menerima apapun, bahkan setetes air. Bisa dibayangkan betapa hausnya aku,” ujarnya.

BoA diketahui sempat mengomentari unggahan tersebut dengan menuliskan kalimat yang menguatkan. Dia meyakinkan sang kakak bahwa dia bisa mengalahkan penyakit itu dan menikmati kembali hari-harinya.

“Kita bisa memenangkan ini bersama! Aku akan membuatkanmu ramyeon dan kita akan makan bareng. Bagiku, kau adalah orang terkuat dan terkeren. Terima kasih sudah bertahan setiap hari,” ujar BoA kala itu.

Mendiang Kwon Soon Wook adalah sutradara di balik sederet video musik populer idol K-Pop. Selain video musik milik sang adik, Game dan Only One, dia juga menggarap MV Twinkle (Girl’s Day), Piano Man (MAMAMOO), dan Be Natural (Red Velvet).

Kwon Soon Wook juga sutradara di balik web drama Bong Soon-A Cyborg in Love dan The Reward of Waiting for Love.*

