SEOUL – Sejak Maret 2014, Ratu Pop Korea, BoA Kwon, didapuk sebagai Direktur Non-Eksekutif S.M Entertainment. Pertanyaannya kemudian, apa tanggung jawab BoA dengan jabatan itu?

Dalam tayangan terbaru Master in the House, Lee Seung Gi dan Yang Se Hyung berkesempatan bertemu pelantun Only One tersebut. BoA kemudian membawa kedua bintang reality show produksi SBS itu ke kantornya yang terletak persis di sebelah ruangan CEO SM Entertainment.

BoA mengatakan, kantornya tersebut dijuluki ‘The Room of Truth’ alias ruang kejujuran. Ruangan itu, diakuinya, hanya boleh digunakan oleh tiga direktur non-eksekutif, termasuk Kangta dan Kim Min Jong.

“Peran masing-masing direktur non-eksekutif berbeda satu sama lain. Saya misalnya, bertanggung jawab terhadap kesehatan mental para artis S.M Entertainment. Konseling kami berikan kepada para artis yang memulai debut mereka sejak usia muda,” katanya.

BoA mengakui, dirinya akan menjadi penengah sekaligus pembimbing ketika seorang artis mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. “Tak hanya artis, para manajer artis dan founder S.M Entertainment ( Lee Soo Man) pun kerap berkonsultasi kepadaku,” imbuhnya.

Dari berbagai persoalan yang pernah ditanganinya, BoA mengaku, selalu ada perbedaan pendapat antara artis dengan manajer atau agensi. “Ketika perbedaan terjadi, hal yang harusnya dilakukan perusahaan dan manajer adalah mencoba memahami dan mencari solusi permasalahan itu. Tak ada hal yang bisa diubah kalau tidak tahu akar permasalahannya,” ungkap mantan kekasih aktor Joo Won tersebut.

Tekait peran BoA itu, Yang Se Hyung berkomentar, “Kau pasti memiliki keterampilan konseling luar biasa, kalau sering memberi saran kepada orang lain.” Hal itu ditimpalinya dengan, “Konseling terbaik adalah tentang bagaimana kau bisa mendengarkan orang lain.”

BoA saat ini masih disibukkan dengan promosi album terbarunya ‘One Shot,Two Shot’ yang dirilis pada 20 Februari 2018. Album itu merupakan karya terbaru BoA setelah vakum selama 2 tahun.

Nega Dola yang dirilis pada 31 Januari 2018, merupakan single terbaru BoA yang terdapat dalam album tersebut. Menariknya, penyanyi sekaligus pencipta lagu itu menggabungkan hip-hop dengan nuansa Latin dalam lagu tersebut.

