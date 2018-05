SEOUL - Penyanyi BoA memilih untuk menjadi bintang tetap sebuah variety show pertama kalinya. Melansir Soompi, pelantun Amazing Kiss tersebut akan bergabung dengan Seo Jang Hoon, Lee Soo Geun, park Sung Gwang, Taeyong NCT, YooA Oh My Girl, dan Nick dalam acara Farm Diary.

Lebih lanjut BoA menuturkan alasanya bergabung dalam variety show tersebut. "Aku bertanya-tanya, apakah aku akan memiliki kesempatan untuk tinggal di pedesaan dan beternak jika tidak sekarang," ungkap dia, seperti dilansir dari Soompi, Jumat (25/5/2018).

Ia menambahkan, ia teramat senang ketika ia melihat nama-nama yang akan muncul dalam acara tersebut, "Mereka adalah orang-orang yang tepat bagiku menghabiskan waktu bersama."

BoA benar-benar menikmati waktu syuting acara tersebut yang memiliki konsep hidup tradisional.

"Setiap hari kami menyaksikan tanaman kami tumbuh dan merawat hewan-hewan di peternakan. Ini lebih dari sekedar reality show, dan kami telah menemukan sisi diri yang tidak kami ketahui sebelumnya," imbuh dia.

Menariknya, salah satu anggota lain, YooA Oh My Girl menuturkan jika BoA adalah faktor kenapa dirinya memutuskan untuk tampil di acara itu.

"BoA sangat berharga bagiku karena dia benar-benar membantu aku terus. Aku sangat senang menghabiskan waktu dengan dia," ujar YooA

Lebih lanjut, Farm Diary adalah acara tentang sekelompok selebriti saat mereka menjadi petani dan peternak. Mereka mengumpulkan bahan makanan mereka sendiri. Kemudian mereka akan menyiapkan masakan dengan bahan makanan yang dirawatnya sendiri tersebut. Acara tersebut akan tayang pada 30 Mei 2018 dan disiarkan setiap hari rabu pukul 9.30 malam di TvN.

Untuk diketahui, sebelumnya BoA telah merilis album One Shot, Two Shot pada 20 Februari 2018 secara digital. Kemudian rilis secara fisik pada 21 Februari 2018 yang didistribusikan oleh IRIVER. Album ini memiliki total tujuh lagu, diantaranya: One Shot, Two Shot, Everybody Knows, Nega Dola, Your Song, Recollection, dan Always, All ways (feat Chancellor).

