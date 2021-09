SEOUL - Beberapa tahun terakhir, aktris Jun Ji Hyun memegang gelar ‘aktris termahal Korea’. Kini, tak hanya di kalangan artis dia juga diprediksi menjadi artis termahal di Negeri Ginseng tersebut.

Mengutip Entertainment Live, Minggu (5/9/2021), sang aktris diprediksi menghasilkan KRW17 miliar atau setara dengan Rp209,6 miliar, sepanjang 2021. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Kim Soo Hyun dan Yoo Jae Suk.

Penghasilan itu didapatkan dari honor iklannya yang mencapai KRW1 miliar (Rp12,33 miliar) per proyek. Tahun ini, dia menjadi bintang iklan 16 produk berbeda yang membuatnya menghasilkan Rp209,6 miliar tersebut.

Di posisi kedua, ada lawan mainnya dalam drama My Love from the Star dengan penghasilan mencapai KRW13 miliar (Rp160,3 miliar). Sementara posisi ketiga ditempati oleh Yoo Jae Suk dengan pendapatan sekitar KRW10 miliar (Rp123,3 miliar), sepanjang 2021.

Aktor Song Joong Ki berada di peringkat keempat dengan pendapatan sekitar KRW8 miliar atau sekitar Rp98,64 miliar, diikuti Lee Seung Ki di posisi kelima sebesar KRW7 miliar (Rp86,31 miliar). Sementara peringkat enam diisi oleh presenter Shin Dong Yup dengan penghasilan mencapai KRW5 miliar atau setara Rp61,65 miliar). Song Hye Kyo berada di peringkat ketujuh dengan pendapatan mencapai KRW4 miliar (Rp49,32 miliar).