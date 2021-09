JAKARTA - Atta Halilintar, Asyraf Jamal, Denny Cagur, Ria Ricis, Alshad Ahmad, Marshel Widianto, Tanboy Kun, Tretan Muslim, Ridwan Hanif, Om Mobi dan Fitra Eri sebagai pembaca nominasi. Proses pembacaan dan penghargaan dari setiap nominasi pastinya akan terasa seru dan anti bosan. Dijamin kamu pasti terhibur dengan interaksi para pembaca nominasi yang sudah terkenal dengan pembawaan mereka yang sangat menyenangkan. Karakter kuat seperti inilah yang dipandang cocok untuk mengumumkan penghargaan bagi para creator Indonesia.

“Penghargaan yang GTV berikan kepada para content creator Indonesia yang akan kami siarkan dalam sebuah tayangan entertainment yang grande sangat relevan dengan pangsa pasar GTV yang menyasar pemirsa keluarga muda modern, dan GTV sangat mendukung industri kreatif di bidang karya video yang saat ini pertumbuhannya sangat pesat, karena industri ini akan menjadi kekayaan Indonesia yang berkelanjutan dan akan terus berkembang ke depannya” ungkap Valencia Tanoesoedibjo selaku Managing Director GTV.

LIVE Sabtu 04 September jam 18.30 WIB, GTV akan menyiarkan ajang penghargaan bagi insan di industri kreatif Indonesia, Video Content Creator Awards 2021.

Disiarkan langsung dari studio RCTI+ tercanggih di Asia, Dewa 19 yang merupakan musisi – musisi legendaris Indonesia akan berkolaborasi dengan Virzha, penyanyi muda berbakat Tiara Andini, Denny Caknan hingga musisi – musisi religi muda Sabyan akan tampil menghibur malam Sabtu kamu.

Ada 12 kategori nominasi yang diperebutkan dalam Video Content Creator 2021. Kategori Content Creator Cover Musik Terfavorit ; Aviwkila, Felix Irwan, Hanin Dhiya, Reza Dharmawangsa dan Tami Aulia. Kategori Content Creator Musik Lokal Tersosmed ; Denny Caknan, Eka Gustiwana, Jebung, QG (QoryGore) dan Reza Dharmawangsa. Kategori Selebriti Terfavorit ; Andre Taulany, Baim Wong, Boy William, Raffi Ahmad dan Sule. Kategori Content Creator Komedi Terfavorit ; Dodit Mulyanto, Maell Lee, Majelis Lucu Indonesia, Mak Beti dan Raditya Dika. Kategori Content Creator Misteri Terfavorit ; Ewing HD, Jurnalrisa, Kisah Tanah Jawa, Nessie Judge dan Sara Wijayanto.

Content Creator Satwa Terfavorit ; Alshad Ahmad, Bima Aryo, Irfan Hakim, Lucky Hakim dan Panji Petualang. Kategori Content Creator Kuliner Terfavorit ; Farida Nurhan, Hobby Makan, Ken & Grat, Mgdalenaf dan Tanboy Kun. Kategori Content Creator Anak Terfavorit ; Aqilla’s Diary, DMG Kids, Little Princess Shinta, Superduper Ziyan dan Zara Cute. Kategori Content Creator Kecantikan Terfavorit ; Devienna Makeup, Indira Kalistha, Nanda Arsyinta, Rachel Goddard dan Tasya Farasya. Kategori Content Creator Digital Terfavorit ; Arief Muhammad, Atta Halilintar, Gadgetin, Jess No Limit dan Ria Ricis. Kategori Content Creator Otomotif Terfavorit ; Fitra Eri, Garasi Drift, Mas Wahid, Motomobi dan Ridwan Hanif. Kategori Content Creator Gaming Terfavorit ; Budi01 Gaming, Dyland Pros, Frost Diamond, Jess No Limit dan Oura Gaming.

Dengan Rina Nose, Sule dan Denny Cagur sebagai Host, acara Video Content Creator Awards 2021 ini pastinya akan terasa sangat hidup dan menghibur. Saksikan ajang penghargaan bagi insan industri kreatif Indonesia, Video Content Creator Awards 2021, Sabtu 04 September jam 18.30 WIB LIVE di GTV. Follow akun TikTok dan Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program Video Content Creator Awards 2021 juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.