JESSICA Iskandar pakai baju ketat saat jalan-jalan ke pantai. Dia menggandeng tangan Vincent Verhaag mesra.

Jessica pun banjir doa dari netizen agar hubungan kedekatan dengan Vincent ini bisa berakhir di pelaminan. Jedar bahkan setiap hari selalu menghabiskan waktu bersama teman laki-lakinya itu.

Suatu hari mereka pergi ke pantai menghirup udara segar sekaligus menikmati pemandangannya. Jedar pun tampil pakai tank top ketat warna nude super ketat.

Setelah senyum ke arah kamera, Jessica Iskandar nampak menggandeng tangan Vincent sambil selfie. So sweet!

"Selamat pagi," ucapnya.

"Caption apa nih #bali," tulis Jedar.

Netizen pun sama-sama mendoakan Jedar dan Vincent agar segera menjadi pasangan sah. Apa sih kata mereka?

"WIB: Waktu Indonesia Baper," kata netizen.

"The best couple in the world," kata yang lain.

"Makin mesra," tambah netizen lain.

"Hepi-hepi berdua," harap netizen lainnya.

"Jangan hamil di luar nikah lagi ya," ungkap yang lain.