JAKARTA – Hingga kini, tokoh Spider-Man telah memiliki tiga pemeran dalam film-film adaptasinya. Dimulai dari Tobey Maguire, Andrew Garfield, hingga kini Tom Holland. Namun, menurut warganet Twitter, Andrew Garfield adalah sosok Spider-Man paling sempurna di mata mereka.

Spider-Man pertama kali muncul di layar lebar lewat film garapan Sam Raimi yang rilis pada tahun 2002 silam dan diperankan oleh Tobey Maguire. Sempat mendapatkan tiga film, Tobey pun kemudian digantikan oleh Andrew Garfield pada tahun 2012 melalui sebuah reboot yang berjudul The Amazing Spider-Man.

Meski kini sosok Spider-Man telah kembali berganti pemeran, Tom Holland, di Marvel Cinematic Universe, para warganet Twitter masih tak bisa melupakan sosok Andrew Garfield di layar lebar. Dilansir dari ScreenRant, Rabu (1/9/2021), situs SlotsOnlineCanada mengungkapkan bahwa, berdasarkan studi tentang Spider-Man yang mereka lakukan di Twitter, kebanyakan pengguna masih lebih sering menyebut nama Andrew Garfield dalam nada positif jika membicarakan sang manusia laba-laba.

Secara keseluruhan, ketika membicarakan franchise Spider-Man layar lebar yang sudah tayang, kebanyakan pengguna paling banyak menyebut nama Emma Stone yang kemudian disusul nama Andrew di peringkat ke-dua. Peringkat ketiga diduduki oleh Kirsten Dunst, dan peringkat keempat diduduki Tobey Maguire. Sedangkan Tom Holland, pemeran Spidey terkini, duduk di peringkat ke-lima.

Andrew Garfield pertama kali tampil sebagai Spider-Man di film The Amazing Spider-Man karya Marc Webb. Meski film tersebut dan sekuelnya tak diterima dengan baik karena naskah yang dianggap tak sebaik Spider-Man milik Sam Raimi, kebanyakan fans setuju bahwa Andrew Garfield adalah sosok yang cocok memerankan Peter Parker di masa SMA; siswa cerdas yang bandel, suka melucu, namun sejatinya pemalu.

Kini, menuju film Spider-Man: No Way Home milik Marvel Studios, Andrew Garfield dan Tobey Maguire dirumorkan akan muncul dalam cerita yang berfokus pada topik multisemesta Marvel ini. Walau hingga kini kedua aktor tersebut tak mengonfirmasi apa-apa, kemunculan Alfred Molina dari trilogi Spider-Man milik Sam Raimi di trailer perdana No Way Home membuat banyak fans yakin bahwa Andrew dan Tobey muncul di film yang akan datang bulan Desember ini.

