SEOUL- Idol Kpop turut mempromosikan lagu-lagunya lewat kanal YouTube. Tak sedikit pula yang membagikan kesehariannya lewat aplikasi berbagi video tersebut.

Tak hanya aja promosi, ternyata banyak idol Kpop yang mendapatkan penghasilan dari situ. Majalah Forbes Korea pun merilis daftar idol grup yang berhasil mendapatkan keuntungan terbesar dari kanal YouTube.

Setidaknya ada 10 besar idol Kpop dengan pendapatan tertinggi. Dari BTS hingga TXT, berikut ini daftar kanal YouTube idol Kpop yang berhail meraih pendapatan terbesar di tahun ini, dilansir dari All KPop, Selasa (31/8/2021).

1. BTS

Tak mengejutkan, idol group terbesar di dunia ini berhasil menjadi kanal YouTube dengan penghasilan terbanyak di Korea Selatan. Kanal YouTube mereka, BANGTANTV, hingga kini berhasil memiliki 57 juta subscribers dengan 12 miliar views. Diperkirakan oleh Forbes, kanal ini berhasil mendapatkan uang sekira KRW19,1 miliar atau Rp235 miliar.

2. BLACKPINK

Girl group asuhan YG Entertainment ini berhasil menduduki peringkat ke-dua tepat di bawah BTS dengan 64,5 juta subscribers dan 19 miliar views. Kanal YouTube BLACKPINK diperkirakan telah berhasil meraup uang KRW13,5 miliar atau sekira Rp166,5 miliar.

3. NCT Dream

Sub-unit dari boy group raksasa milik SM Entertainment ini berhasil meraih peringkat ke-tiga dengan kanal YouTube mereka, NCT DREAM. Di tahun ini, kanal NCT Dream telah berhasil mendapat 3,94 juta subscribers, 394,8 juta views, dan meraup keuntungan KRW2,1 miliar atau Rp 25 miliar.

4. SEVENTEEN

Di bawah NCT Dream, boy group asuhan Pledis Entertainment ini berhasil mendapatkan 6,58 juta subscribers dan 2,1 miliar views tahun ini. Diperkirakan oleh Forbes, kanal YouTube Seventeen di tahun ini berhasil meraup KRW1,92 miliar yang bila dirupiahkan mencapai Rp23 miliar.

5. BamBam

Kanal YouTube solo milik anggota grup GOT7 ini berhasil mendapatkan 1,07 juta subscribers dan sekitar 75 juta views di tahun ini. Kanal BamBam pun diperkirakan berhasil mendapatkan sekitar KRW 1,69 miliar atau Rp 20 miliar.

6. MAMAMOO

Girl group MAMAMOO asuhan RBW Entertainment berhasil mendapatkan posisi ke-enam di daftar ini dengan jumlah subscribers 6,07 juta dan views 1,6 miliar yang menghasilkan keuntungan KRW1,69 miliar atau sekira Rp 20 miliar.

7. EXO

Baru-baru ini comeback, kanal YouTube EXO di tahun ini berhasil mendapatkan total subscribers berjumlah 8,31 juta yang menyumbang 471,4 juta views. Dari jumlah yang cukup fantastis itu, EXO berhasil meraup keuntungan dari YouTube KRW1,69 miliar atau Rp 20 miliar.

8. IU

Penyanyi solo dari agensi Kakao M ini di tahun 2021 berhasil meraih angka 6,69 juta subscribers dan sekitar 950,8 juta views. Kanal YouTube IU pun turut menyumbang pendapatan sebesar KRW1,56 miliar, sskira Rp19 miliar, ke kantong sang penyanyi cantik ini.

9. aespa

Baru dibentuk tahun lalu, di tahun ini aespa sudah berhasil meraih 2,35 juta subscribers dan 282,3 juta views. Akun pelantun single Black Mamba dan Next Level ini pun berhasil meraup keuntungan KRW1,44 miliar atau Rp 17,7 miliar menurut perkiraan Forbes.

10. TOMORROW X TOGETHER

Tomorrow X Together, sering disebut TXT, berhasil mendapatkan 7,54 juta subscribers dan 465,2 juta views di kanal YouTube mereka, TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL. Kanal dari grup asuhan BigHit ini pun berhasil mendapatkan KRW1,14 miliar atau Rp14 miliar.