Leonardo Arya yang dikenal sebagai Onadio Leonardo (lahir di Jakarta, 4 Januari 1990; umur 31 tahun) adalah seorang musisi dan aktor berkebangsaan Indonesia. Onad mengawali kariernya pada tahun 2005 sebagai bassis grup musik Killing Me Inside dan pada tahun 2019 menjadi vokalis grup musik LYON. Pada tahun 2014, Onad memutuskan untuk hengkang dari Killing Me Inside yang sudah membesarkan namanya. Dan di tahun 2019 ia merambah ke dunia akting dengan membintangi film Pretty Boys. Onadio Leonardo mengawali k ariernya di dunia musik dengan bergabung bersama band Killing Me Inside atau Killms pada 2005, sebagai bassis yang terbentuk pada bulan Juni 2005 bersama Josaphat (guitar), Rendy (drums) and Raka (guitar). Pada Februari 2009, melalui blog MySpace mereka, Killms mengumumkan formasi baru mereka dan disini Onadio terpilih sebagai vokalis menggantikan posisi Sansan. Nama Onadio Leonardo terkenal semenjak ia menjadi vokalis band Killing Me Inside.

Tahun 2014 akhirnya Onadio pun memutuskan untuk mundur dari band Killing Me Inside dikarenakan perbedaan arah dan keinginan dalam bermusik (Dalam hal ini Onad menyatakan telah jenuh dengan genre screamo/metalcore dan sejenisnya yang biasa dibawakan oleh Killms dan ia menderita sakit tenggorokan sehingga tidak dapat bernyanyi maupun scream/growl dengan baik. Onad juga menyatakan bahwa ia ingin mengeksplorasi genre EDM/Electronic Dance Music). Setelah kurang lebih 5 tahun tidak berkecimpung di blantika musik Indonesia, pada 2019 Onadio hadir kembali menjadi vokalis band Lyon. Lyon, merupakan band asal Indonesia yang beranggotakan Onadio Leonardo (vokalis), Rudy (keyboard dan vokal) dan Okin (basist). Band ini mulai terbentuk pada 2019 lalu yang sebelumnya Lyon merupakan proyek kecil-kecilan dari ketiga personil mereka.

Sebelum bersama di Lyon, ketiga personil telah memulai karier bermusik di band mereka terdahulu. Onadio dan Rudy merupakan mantan personil Killing Me Inside, sedangkan Okin merupakan mantan personil band OPS!. Lyon juga merupakan wadah untuk kembalinya Onadio Leonardo (Embed Onadio Leonardo) di musik Indonesia, karena sebelumnya ia sempat memilih vakum selama 5 tahun setelah hengkang dari Killing Me Inside. Saat ini, Lyon telah mengeluarkan beberapa single antara lain Ego, Asa dan Ruang, Fiksi yang Indah, dan Semesta bersabda.

